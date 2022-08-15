أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في السودان، تزامنًا مع هبوط "النفيس" في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 32.634 ألف جنيه (57.30 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 28.555 ألف جنيه (50.14 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى نحو 24.476 ألف جنيه (42.98 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 19.036 ألف جنيه (33.43 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السودان

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، تراجعًا إلى نحو 1.014 مليون جنيه (1782 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 228.442 ألف جنيه (401.13 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

عالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات جلسة اليوم ، مدفوعة بارتفاع مؤشر الدولار، والمخاوف بشأن وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، فضلاً عن علامات على مكافحة الصين من أجل التعافي.