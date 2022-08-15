سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 16-8-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:15 م
15 اغسطس 2022
سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 16-8-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية
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سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 16-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ولقد عمل الفريق على وضع أسعار الذهب في سوريا اليوم في هذه السطور التي جاءت بناء على عمليات البحث التي رصدناها على محرك جوجل والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على الفيس بوك ويمكن لكم الان التعرف عليها في السطور التالية التي يقوم يوميا فريق فلسطين اليوم في اعدادها لتعميم الفائدة.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 243,429 شراء 242,857

عيار 22 بيع 223,143 شراء 222,619

عيار 21 بيع 213,000 شراء 212,500

عيار 18 بيع 182,571 شراء 182,143

عيار 14 بيع 142,000 شراء 141,667

عيار 12 بيع 121,714 شراء 121,429

الاونصة بيع 7,570,629 شراء 7,552,857

الجنيه الذهب       بيع 1,704,000 شراء 1,700,000

الكيلو    بيع 243,428,571 شراء 242,857,143

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سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة    ليرة سورية         دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      143,788 ليرة     $57.23

سعر الذهب عيار 22       131,807 ليرة     $52.46

اسعار الذهب عيار 21      125,817 ليرة     $50.08

اسعار الذهب عيار 18      107,843 ليرة     $42.92

سعر الذهب عيار 14       83,877 ليرة      $33.38

سعر الذهب عيار 12       71,894 ليرة      $28.61

اسعار أوقية الذهب 4,471,802 ليرة   $1,780

اسعار جنيه الذهب 1,006,539 ليرة   $400.61

اسعار كيلو الذهب 143,787,831 ليرة         $57,228

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سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

في حين جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 أغسطس       145,824         127,599         109,370         85,064 72,912

13 أغسطس       145,824         127,599         109,370         85,064 72,912

12 أغسطس       145,727         127,514         109,297         85,008 72,863

11 أغسطس       144,329         126,291         108,249         84,192 72,165

10 أغسطس       144,749         126,659         108,564         84,437 72,375

9 أغسطس        145,056         126,927         108,794         84,617 72,528

8 أغسطس        144,588         126,517         108,442         84,343 72,294

7 أغسطس        143,594         125,648         107,697         83,764 71,797

6 أغسطس        143,594         125,648         107,697         83,764 71,797

5 أغسطس        143,465         125,535         107,600         83,688 71,732

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وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 16-8-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى لكم ان نالت اعجابكم .

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