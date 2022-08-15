محدث الاعلام العبري: اصابات في صفوف جنود الاحتلال اثر اطلاق نار قرب طولكرم

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال مساء اليوم الاثنين أن قوة من جيش الاحتلال تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين يستقلون سيارة مسرعة قرب طولكرم.

و قال الناطق: "وردت أنباء عن وقوع هجوم ضد قوة من الجيش بالقرب من خط التماس بالقرب من طولكرم - مزيد من التفاصيل لاحقاً".

و اشارت مصادر عبرية الى أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من الجنود، من بينهم اصابة وصفت بالخطيرة، حيث و هرعت طائرات مروحية لمكان العملية لنقل المصابين.

و فرض الاحتلال الرقابة العسكرية على كافة القنوات حول العملية، التي نفذها مسلحون قبل أن يتمكنوا من الانسحاب بسلام.

بدورها أوضحت القناة العبرية الـ 14 أن القوة تعرضت لإطلاق نار من اتجاهين، وانسحب منفذو الهجوم من المكان، و تجري عملية ملاحقة لهم.

لاحقاً، جيش الاحتلال زعم في تحقيق أولي ان إصابة جنود بالرصاص في قرية الشويكة بطولكرم نجم عن نيران صديقة وليس عملية نفذها فلسطينيون.