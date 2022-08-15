"حماس" تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الاحتلال

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الاحتلال لارتكابه جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال قاسم -في تصريح صحفي- إن تكرار الدعوات الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبنا، لم تنجح في وقف عدوانه، أو تمنع إرهابه المتواصل ضد شعبنا.

وطالب قاسم ‏الجهات الدولية باتخاذ خطوات جادة وإجراءات ضاغطة على الاحتلال كمقدمة لمحاسبته في المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب التي يرتكبها بحق شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشهيد محمد الشحام في مدينة القدس.