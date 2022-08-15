 للأسبوع الثاني على التوالي.. "سناب غزة" مستمر بحملة "مع غزة وأهلها"

يواصل فريق أصدقاء سناب غزة للأسبوع الثاني على التوالي حملة "مع غزة وأهلها" للوقوف مع الأسر والعائلات التي قصفت ودمرت بيوتها خلال العدوان الصهيوني الأخير على شعبنا وذلك من خلال توفير وتوزيع المستلزمات الأساسية على اصحابها كلمسة وفاء ووقفة تضامن و مؤازرة عاجلة وسريعة مع أبناء شعبنا المكلوم.

وذكر سناب غزة، أنه تم مساء اليوم الإثنين توزيع على ما يقارب من (31) بيت ومنزل ممن دمرت منازلهم تدميراً كلياَ أو جزئياً بإقليم ومحافظة رفح و اقليم غزة والشمال ملحق والتي شملت ثلاجات وافران غاز ومراوح وفرش غاز مع اسطوانة وادوات مطبخ ومنظفات وبطاريات وحصر وخزانات مياه حلوه للبيوت التي استهدفت خلال العدوان.









