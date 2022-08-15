القوات الروسية توقع خسائر كبيرة بين صفوف المرتزقة شمال شرق أوكرانيا

أعلنت الدفاع الروسية ، اليوم الاثنين، أن قواتها استهدفت قاعدة للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا ما أدى إلى سقوط أكثر من 150 منهم بين قتيل وجريح.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية: "ضربت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة، نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في بلدة زوزتشيف في منطقة خاركوف، حيث قتل ما يزيد عن 100 مسلح وأصيب أكثر من 50 آخرين جاءوا من بولندا وألمانيا".

وأدت ضربات جوية روسية إلى مقتل أكثر من 160 قوميا متطرفا في منطقة خيرسون وأكثر من 260 آخرين في أراضي دونيتسك.

وقضت القوات الروسية بنيران المدفعية على أكثر من 70% من أفراد الكتيبة الثالثة للواء الآلي الأوكراني رقم 66 قرب بلدة مارينكا في دونيتسك، بينما تمت تصفية أكثر من 50% من الأفراد والمعدات العسكرية للكتيبة 15 للواء المشاة الميكانيكي 58 على محور سوليدار في دونيتسك أيضا.

وأصابت ضربات جوية وصاروخية ومدفعية خلال يوم مركزي قيادة لواءين أوكرانيين، إضافة إلى قوات وأسلحة ومعدات عسكرية، بما فيها تلك التابعة للكتائب القومية المتطرفة، في عدد من مناطق خاركوف، ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك ومدينة نيكولايف.

وتم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة نيكولايف، وثلاثة مستودعات للذخيرة في دونيتسك ومستودعين للوقود في منطقة خاركوف.

وفي إطار مكافحة البطاريات، أصيبت فصيلة من مدافع "مستا-بي" في دونيتسك، كما تم قمع ثلاث فصائل من راجمات الصواريخ "غراد"، وأربع فصائل من مدافع "غياتسينت-بي" وثلاث فصائل من مدافع الهاوتزر D-30 في مواقع إطلاق النار في دونيتسك وخيرسون.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية خلال يوم.

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 267 طائرة أوكرانية، و148 مروحية، و1741 طائرة بدون طيار، و365 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و311 4 دبابة ومدرعة أخرى، و799 راجمة صواريخ، و3304 قطع من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4891 مركبة عسكرية خاصة.