"إسرائيل" تسجل ارتفاعًا بعدد الوفيات بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال 18 حالة وفاة، و1513 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، وفقًا لصحيفة "معاريف" العبرية.

وقالت الصحة": إنه تم تسجيل حوالي 475 حالة جديدة ما بين منتصف الليل وحتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، مع تراجع الإصابات النشطة إلى 20328 حالة.

ويرقد في المستشفيات "الإسرائيلية" 653 مصاباً، بينهم 241 يرقدون في أقسام العلاج المكثف، و99 بحالة خطيرة جدًا، مع ربط 81 حالة بأجهزة التنفس الاصطناعي، ووصفت 343 حالة بالطفيفة، وفق "الصحة الإسرائيلية".

ومنذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا في البلاد في آذار/مارس 2020، بلغ الإجمالي التراكمي للوفيات بلغ 11501 حالة.