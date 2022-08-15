"الأونروا" تثبت مئات المعلمين الجدد في غزة

قال رئيس اتحاد موظفي وكالة الغوث أمير المسحال ، اليوم الإثنين، إنّ "نتائج اجتماع أمس مع مدير عمليات الأونروا في منطقة إقليم عمليات غزة تمثل 45% من إجمالي موظفي الأونروا والموازنة العامة".

وأضاف المسحال في تصريحات إذاعية منذ عام 2020 لم يتم تثبيت أي معلم، والآن سيتم تتفيد الاستحقاق بـ7.5% لكي نصل لتثبيت 750 معلم.

وتابع: "تم البدء رسمياً بتثبيت الدفعة الأولى على قوائم الانتظار وعددهم 250 بعقود دائمة، وسيتم إرسال رسائل نصية لمن سيتم تثبيتهم لاحقاً لضمان حقهم بالتثبيت".

وأكد حرصه على تعبئة الشواغر بوظائف رسمية، مطالباً الوكالة بأن تبقى محافظة على نسبة الـ7.5%ملف المفصولين الذين عادو لأعمالهم برواتب جزئية سيتم اعادتهم بشكل تدريجي وطبيعي.

وشدد على أن عقود الـldc هي عقود مؤقتة وهم يعملوا في حالات الطوارئ هو ملف متابع وعددهم قد يصل لـ60 موظف سيتم متابعة قضيتهم.

وأشار إلى أن الوضع المالي الذي يهدد المؤسسة والتحديات التي تواجهها الأونروا كأنهم يقولون بأن الرواتب هي من تتضرر.

وأوضح أن فاتورة موظفو الوكالة هي الفاتورة الأكبر وهي خط أحمر لا يمكن الاعتداء عليها، مشيراً إلى أن الدول المانحة ما عادت تقف بجانب الأونروا كما كانت سابقاً.

وختم المسحال حديثه بالقول: "نتمنى أن يكون هناك موازنة ثابتة للأونروا دون التعرض للمن من قبل المانحين وهذا يعطي وهذا يمنع."