رئيس هيئة شؤون الاسرى يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عواودة

حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خليل عواودة الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 156 رفضًا لاعتقاله الإداري".

و رفضت محكمة الاحتلال، اليوم الإثنين، الاستئناف الذي قدمته محامية الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.

ويواصل الأسير خليل عواودة، من بلدة إذنا قضاء الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه.

ودخل عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ155 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

وأكد نادي الأسير في بيان له، أن الأسير عواودة يواجه الموت، في ظل ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.