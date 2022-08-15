الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري و مستقل في ظروف استشهاد الشاب محمد الشحام بالقدس

دعا تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء اليوم الإثنين، لتحقيق فوري في ظروف استشهاد المواطن الفلسطيني محمد الشحام، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس .

وعبّر وينسلاند، في تغريدة نشرها عبر تويتر عن انزعاجه الشديد من استشهاد المواطن الفلسطيني محمد الشهام على يد قوات الاحتلال في منزله في كفر عقب في ظروف متنازع عليها، مقدمًا خالص التعازي لأسرته.

وأضاف وينسلاند: "هذا يتطلب تحقيق فوري ومستقل وشامل".

​أعلن إعلام الاحتلال عن استشهاد الشاب محمد الشحام اليوم الاثنين 15/8/2022 بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر في منطقة الرأس، في بلدة كفر عقب شمال القدس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد شحام من منزل عائلته في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، بعد إطلاق النار على رأسه داخل المنزل.