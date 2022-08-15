مجلس الوزراء يعلن بدء العمل بجواز السفر الفلسطيني الجديد مطلع أيلول القادم

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الإثنين، بدء العمل بجواز سفر جديد "وفق أحدث التقنيات العالمية" على مراحل ابتداء من مطلع أيلول المقبل.

وصدر جواز السفر الفلسطيني بَعدَ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994 وفق اتفاقات أوسلو للتسوية مع الاحتلال، و مُنح الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة جواز سفر أخضر، وفي عام 2008 تقرر تغيير جواز السفر الفلسطيني إلى اللون الأسود مع زيادة مدة صلاحيته إلى 5 سنوات.

و يحتل جواز السفر الفلسطيني حاليًا المرتبة 107، وفقًا لمؤشر جايد Guide لترتيب جوازات السفر، ويعتبر من أقل جوازات السفر مرتبة في العالم.