لبنان تشكو إسرائيل في مجلس الأمن الدولي

أعلن لبنان، اليوم الاثنين، عزمه تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لاستخدامها أجواءه في شن هجوم على سوريا.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية -في بيان لها- إنها "تدين الاعتداء الإسرائيلي الأخير على سوريا، وتستنكر بشدة قيام العدو الإسرائيلي باستخدام الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية".

وحذرت الوزارة من "مغبة هذا السلوك العدواني، والانتهاك المستمر للسيادة اللبنانية في خرق فاضح للقانون والمعاهدات الدولية".

وأضافت أنها سوف تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن لمطالبته بـ"التدخل الجدي لوضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".

وأعلنت سوريا أمس مقتل ثلاثة عسكريين جراء قصف إسرائيلي بالصواريخ من الأجواء اللبنانية استهدف محافظتي ريف دمشق وطرطوس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية ((سانا)) عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".

وقال المصدر إن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها، مشيرا الى أن القصف أدى مقتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.