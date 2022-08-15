بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي الان اليوم يلا شوت- بث مباشر الزمالك والاسماعيلي اون سبورت، يحاول نادي الزمالك المصري، مساء اليوم الإثنين، حينما يواجه غريمه الإسماعيلي، لاعادة روح الاثارة والمتعة لمبارياته في الكأس مصر، لذلك سيحاول الزمالك المصري دخول المباراة التي سيواجه فيها الإسماعيلي في الدور االستة عشر لبطولة كأس مصر، خاصة وأن كافة التوقعات تشير إلى أن المباراة ستحمل الاثارة والتشويق في مجرياتها، لذلك وحرصاً من فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وتماشياً مع عمليات البحث الدائمة على مباريات النادي الزمالك المصري والإسماعيلي، وخاصة مباراة الزمالك والإسماعيلي مساء اليوم ، سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر 2021، وكذلك تشكيل الزمالك المصري أمام الإسماعيلي، والقناة الناقلة للمباراة وكذلك المعلق التي وضعته القناة للتعليق على مجريات مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر 2021.

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وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي في الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولى، في بطولة كأس مصر، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لتأمين المباراة ودخول وخروج الجماهير، وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية بإستاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق المباراة تمهيدا لاستقبال الجماهير، فيما يغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

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تشيكل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

ويتسلح الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، بالانتفاضة التي حققها الدراويش فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة والتى أدت لتحسين موقعه فى جدول المسابقة وهروبه من شبح الهبوط.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة إلى وجوه جماهير الدراويش، فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم الاثنين فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء ووجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مبــــاراة اليـــوم 🏹

الزمالك 🆚 الإسماعيلي

🏆 كـأس مصر - الدور الـ 16

🕕 8:00 مساءً

🏟️ ستاد القاهرة pic.twitter.com/iswLZU2eN5 — Zamalek TV - قناة الزمالك (@ZamalekScTV) August 15, 2022

مشاهدة ماتش الزمالك والإسماعيلي مباشر

ويخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مباراة مهمة اليوم الأثنين 15-8-2022، أمام نظيره الإسماعيلي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور، أشرف روقا، عبد الله جمعة، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

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تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد نصر، باهر المحمدي، عصام صبحي

خط الوسط: محمود دونجا، عمر الوحش، أحمد مصطفى، أحمد مدبولي

خط الهجوم:محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي.

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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستعد الزمالك لمواجهة لقاء الإسماعيلي في دور الـ 16 من بطولة كأس الموسم الكروي 2021-2022 والتى ستقام على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي الاثنين 15 أغسطس 2022.

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

بث مباشر الزمالك والإسماعيلي الان

بث مباشرالزمالك والإسماعيلي اليوم

يواجه فريق الزمالك نظيره فريق الإسماعيلي، يوم الإثنين، الموافق 15 أغسطس 2022، ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر لكرة القدم موسم 2021-2022.

وتأهل فريق الزمالك إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 بعد تغلبه على فريق الداخلية، بهدفين مقابل هدف، بينما صعد الإسماعيلي لهذا الدور بعد فوزه على بتروجت بركلات الترجيح، ويسعى الزمالك في مباراة اليوم لمواصلة انتصاراته التي حققها في الفترة الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، بالإضافة لانتصاره في نهائي النسخة الماضية من كأس مصر على غريمه الأهلي، بهدفين مقابل هدف.

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ومن جانبه، يقدم فريق الإسماعيلي نتائج جيدة في بطولة الدوري الممتاز مؤخرًا، ونجح في الهروب من صراع الهبوط، بعد فوزه على نظيره فريق الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الماضية، وفي الموسم الحالي، تواجه الزمالك مع الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز مرتين، وحقق الفارس الأبيض الفوز في الدور الأول، بهدفين دون رد، وفي الدور الثاني بهدفين مقابل هدف، لمشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اضغط هنــــــــــــــا

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واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الدولي محمد عادل لإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي مساء اليوم في كأس مصر، وأجرى فريق الزمالك بقياد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المران الختامي مساء أمس، الأحد، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي اليوم الإثنين فى مسابقة كأس مصر، وظهرت ملامح تشكيل الزمالك التي سيعتمد عليها في مواجهة الدراويش، ومن المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمي. في الدفاع: حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - حازم إمام. في الوسط: إمام عاشور - أشرف روقا - عبد الله جمعة - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو. في الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

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ويمكنك بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة Ontime Sport من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك من خلال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 1 الذي أوضحناه لك في الجدول أعلاه، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

محمد عبد الواحد يوضح رأيه الفني في لقاء الزمالك والإسماعيلي ببطولة كأس مصر #أخبار_ONTime pic.twitter.com/3r4qdF96LU — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 15, 2022

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تشكيل الاسماعيلي المتوقع أما الزمالك:

وكان فيريرا قد أعلن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلا من:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه .

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تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي

وفي مقالنا بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي الان اليوم يلا شوت- بث مباشر الزمالك والاسماعيلي اون سبورت، وتسعى إدارة قناة أون تايم سبورت إلى تحديث تردداتها للأفضل، حتى تعرض للمشاهدين المباريات بأفضل طريقة وأعلى جودة، كما إنها تحرص على بث البرامج الرياضية التي يهتم بها عشاق كرة القدم حول العالم، وهي تعمل جاهدة على إرضاء جمهورها على مستوى الوطن العربي والأوروبي والإفريقي، وبث برامجها ومبارياتها بجودة عالية جدا اتش دي، لهذا يهتمون بالبحث عن، أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت الجديد 2022 هنـــــــــــــــــــــا

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وفي مقالنا يمكنك متابعة أهم وأبرز البرامج والمباريات المعروضة على قناة Ontime Sports 1 من خلال متابعة الصفحة الرسمية لشبكة OnTime Sports على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، وللمزيد سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم تردد قناة أون تايم سبورت الجديد نايل سات 2022 الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي في كأس مصر 2022.