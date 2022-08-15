ميسي يكشف عن مرشحه للكرة الذهبية

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، النقاب عن مرشحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2022.

ويرى ميسي أن مهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، هو الأقرب لنيلها هذا العام، حسب تصريحاته لشبكة TyC sports الأرجنتينية.

وقال ليو:" أعتقد أن الكرة الذهبية يجب أن تذهب هذا العام لكريم بنزيما بدون أدنى شك، لقد قدم كريم عاما استثنائيا، وظهر بشكل مميز ونجح في الفوز بدوري أبطال، وكان عنصرا مؤثرا في فريقه بداية من دور الستة عشر".

وأضاف ميسي: "بنزيما كان حاضرا في كل مباراة بالمراحل الإقصائية في دوري الأبطال، ولا أظن أن هناك أي شك حول استحقاقه الفوز بالجائزة".

وقررت المجلة الفرنسية، عدم اقتران منافسات كأس العالم بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، حيث يعتمد التصويت فيها على الأداء خلال الموسم الكروي، بدءا من أغسطس 2021 إلى يوليو 2022، بدلا من السنة التقويمية كما كان متبعا من يناير إلى ديسمبر من نفس العام.

وسيعلن عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام في 17 أكتوبر القادم في باريس

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، آخر من توج بالجائزة العام الماضي للمرة السابعة في مسيرته (رقم قياسي)، ولكنه غاب عن القائمة النهائية لهذا العام نتيجة تراجع مستواه بعد انتقاله من برشلونة إلى سان جيرمان في الصيف الماضي.