فلسطين تحصد برونزية في بطولة ألعاب التضامن الإسلامي

توج منتخب أصحاب الهمم الفلسطيني لتنس الطاولة، ببرونزية بطولة ألعاب التضامن الإسلامي، اليوم الإثنين.



وتمكن لاعبا المنتخب خالد شعبان وماهر النقيب، من التأهل إلى الدور نصف النهائي، أمس الأحد، بالفوز على الفريق الجزائري.



وخاض المنتخب مباراتين في الدور قبل النهائي، أمام إيران وتركيا، لكنه خسر ليكتفي ببرونزية البطولة.



وتعد هذه الميدالية الثانية التي تحققها فلسطين بمشاركتها الحالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، بعد أن توج أحمد بهلول، لاعب مركز الإعداد الأولمبي، يوم الجمعة الماضي، بفضية منافسات التايكوندو.



يشار إلى أن فلسطين تشارك في النسخة الحالية من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة في مدينة قونية التركية، في 11 لعبة هي ألعاب القوى، السباحة، التايكوندو، المصارعة، الجودو، الكاراتيه، الرماية، الكيك بوكسينج، تنس الطاولة للحالات الخاصة، القوس، كرة السلة 3*3.

