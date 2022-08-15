تردد قناة 12 تركية 2022 مسلسلات التركية-تردد قناة 12 تركية على النايل سات 2022 مشاهدة المسلسلات التركية، من المعروف إن الدراما التركية أصبحت تنال إعجاب واهتمام ملايين العرب في الفترة الأخرى، وهناك الكثيرون من محبي الدراما التركية في جميع أنحاء الوطن العربي، وأصبحت تنال شهرة واسعة ولهذا تعددت القنوات الخاصة بعرض هذا النوع من الدراما وقناة 12 تركية واحدة من هذه القنوات لتخصصها في عرض المسلسلات التركية، لذلك يكثير البحث عن تردد قناة 12 تركية الجديد على النايل سات “Frequency Channel 12 Turkia“، أحد القنوات الفضائية المتخصصة في عرض المسلسلات التركية المترجمة والمدبلجة للعربية على مدار اليوم، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه القناة للحديث عن تردد تردد قناة 12 تركية الجديد على النايل سات 2022م، تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى عبر محركات البحث عن تردد قناة 12 تركية الجديد على النايل سات

تردد قناة 12 تركية 2022

قناة 12 تركية هي قناة فضائية يتم بثها على القمر الصناعي النايل سات، وتعرض على شاشتها مجموعة من المسلسلات الدرامية التركية وتكون إما مترجمة إلى اللغة العربية أو مدبلجة باللغة العربية، من المعروف إن الدراما التركية أصبحت تنال إعجاب واهتمام ملايين العرب في الفترة الأخرى، وهناك الكثيرون من محبي الدراما التركية في جميع أنحاء الوطن العربي، وأصبحت تنال شهرة واسعة ولهذا تعددت القنوات الخاصة بعرض هذا النوع من الدراما، وأهم ما يميز قناة 12 turkia عن غيرها من القنوات إنها تعرض أحدث المسلسلات التركية، وتهتم بعرض المسلسلات الناجحة التي حصلت على نسب مشاهدات عالية، كما إنها إنها تعرض المسلسلات التاريخية مثل مسلسل ارطغرل و مسلسل قيامة عثمان، وهي من أفضل الأعمال الدرامية التركية.

تردد قناة 12 تركية على النايل سات 2022

جدول المسلسلات التي يتم عرضها على قناة 12 تركية كبير ومتنوع، ومن أهم المسلسلات التي تُعرض على القناة ما يلي:

مسلسل الهارب.

مسلسل الدخيل.

مسلسل القبضاي.

مسلسل ألب أرسلان.

مسلسل وادي الذئاب.

مسلسل قطاع الطرق.

مسلسل قيامة ارطغرل.

مسلسل المؤسس عثمان.

تردد قناة 12 تركية و قناة 12 عربية الجديدة على النيل سات 2022

القمر التردد FEC/SR الجودة

نايل سات 10815 (V) 27500 – 7/8 SD

اسم القناة على قائمة القنوات “12 Turkia“

طريقة استقبال تردد قناة 12 تركية الجديد

كما عودناكم دائمًا نحن نعرض لكم أفضل واحدث الترددات لتتمكنوا من مشاهدة جميع القنوات بجودة عالية وبصورة واضحة وبدون مشاكل في البث، وقد عرضنا لكم في الجدول السابق التردد الجديد لقناة 12 تركية مع كافة بيانات الاستقبال الصحيحة، وسوف نشرح لكم الآن خطوات تسجيل هذه البيانات لاستقبال القناة:

نضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول.

نختار من القائمة كلمة التركيب “installation“.

ستظهر قائمة بها عدة خيارات، حدد التثبيت اليدوي “Manual installation“.

نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “Nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

ادخال تردد 12 تركية الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثم الضغط على كلمة بحث “Search” لبدأ البحث عن القنوات التي تحمل نفس التردد.

بمجرد اكتمال البحث، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

تردد قناة 12 تركية على النايل سات 2022.. مسلسلات تركية

ولا يتوفر بث مباشر لقناة 12 التركية للمسلسلات التركية المترجمة في الوقت الحالي، يمكنكم متابعتها عبر التلفاز بعد استقبالها من خلال اتباع خطوات استقبال القناة التي عرضناها لكم في الأعلى.

تردد قناة 12 عربية الجديد 2022 على الاقمار الصناعية 12 Arabia

وقناة 12 عربية واحدة من القنوات التي تم إنشائها حديثًا لتقوم بتحقيق شهرة لا مثيل لها من خلال عرض أفضل المسلسلات التركية باللغة العربية على مدار 24 ساعة،

استطاعت منذ عرضها على شاشات تلفاز العراق أن تحقق نجاح مبهر على مستوى الوطن العربي. ويحرص المطورين لتلك القناة أيضًا بتقديم أفضل المسلسلات والأفلام الهامة للعائلة، مع تخصيص فقرة في منتصف اليوم خاصة بصغار السن للحصول على محتوى فريد من نوعه مناسب لكافة الفئات بدون عرض محتويات معارضة لعادات وتقاليد الشعب العراقي والوطن العربي أيضًا.