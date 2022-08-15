الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر أشرف عساكرة لحظة الإفراج عنه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، الأسير المحرر أشرف عساكرة (37 عاما) من بيت لحم لحظة الإفراج عنه .

وقال مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير عساكرة لحظة خروجه من الحافلة التي أقلته من المعتقل، حيث أنهى اليوم مدة محكوميته في سجون الاحتلال البالغة (21 عاما).

يشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تتعمّد التنغيص على الأسرى لحظة تحررهم باختطافهم من أمام بوابات السجون لمنعهم من الفرحة والاحتفال تحررهم، ولحرمانهم من الحاضنة الاجتماعية من أبناء الشعب الفلسطيني.