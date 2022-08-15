دعم قطاع الطاقة في فلسطين بـ(82) مليون شيقل

قرر مجلس الوزراء، اعتماد تعرفة الكهرباء للشركة الوطنية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع، والتي تتضمن مساهمة الحكومة بنسبة (50%) من نسبة ارتفاع الأسعار وبما يعادل (82 مليون شيقل) للعام 2022، إضافة الى ما تقدمه الحكومة لدفع كامل فاتورة كهرباء قطاع غزة.

كما قرر المجلس خلال جلسته اليوم الاثنين، في رام الله، دعم عدد من المواطنين المقدسيين بمبالغ مالية لتعزيز صمودهم في القدس، وتخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية للدولة لأغراض إقامة مشاريع للمصلحة العامة، واعتماد بشكل نهائي نظامي المدارس الخاصة والشركات غير الربحية.

ووافق على عدد من أذونات الشراء لفلسطينيين لا يحملون الهوية الفلسطينية، وقرر إحالة عدد من التشريعات لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها، ودعا المواطنين الى الاشتراك في التأمين الصحي الحكومي.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد اعتبر في مستهل جلسة الحكومة، أن "وقف استكمال بناء مدرسة عين سامية، ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية، وجهان لعملة واحدة في استهداف الإنسان الفلسطيني وروايته ومستقبل أجياله، وأنها تأتي في إطار سياسة التهويد والتهجير"، مؤكداً الدفاع عن منهاجنا الفلسطيني وعن حق أبنائنا في التعليم في جميع المناطق.

وأشاد رئيس الوزراء بصمود أهلنا المقدسيين، مثمناً موقف أولياء أمور طلاب مدرستي الإبراهيمية والإيمان الذين يرفضون التعامل مع المنهاج الإسرائيلي المحرّف.

من جهة أُخرى، أكد رئيس الوزراء أن قيام جامعة بار إيلان بأعمال حفر وتنقيب في أراضٍ فلسطينية خاصة شمال غرب رام الله تعود إلى قرى النبي صالح ودير نظام وبيت ريما، مخالف للقانون الدولي، والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، الذي يمنع القوة المحتلّة من أي أعمال تنقيب عن الآثار في المناطق المحتلة، داعياً اليونسكو إلى متابعة هذا الانتهاك والعمل على وقفه فوراً.

واستهجن الحملة الشرسة والظالمة التي تشنها إدارة فيسبوك على المحتوى الفلسطيني، وطالب بوقفها واحترام المحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية والتعامل بحيادية وموضوعية معهما وعدم الانحياز للاحتلال الإسرائيلي.

وأدان رئيس الوزراء اغتيال قوات الاحتلال الشاب محمد الشحام من كفر عقب في بيته وأمام أسرته وبدم بارد، وقال:" إن ما حدث جريمة كبرى، يجب أن يعاقب الاحتلال عليها".

ولمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي صادف أول أمس، قال رئيس الوزراء: إن الشباب في فلسطين يمثلون خُمس المجتمع أي 22% من عدد السكان، وإن 68% من الشعب الفلسطيني تقل أعمارهم عن 30 عاماً، ولقد انتهجنا سياسات وتبنينا برامج خلال العامين الماضيين تتعلق بالتنمية لقطاع الشباب.

وأضاف: "ستواصل الوزارات ذات العلاقة والمجلس الأعلى إدماج الشباب وإشراكهم في جميع مجالات البناء والتنمية والعمل على تنمية قدراتهم، ومواهبهم وصقل مهاراتهم، الأمر الذي من شأنه أن يفتح مجالاً أرحب أمام الشباب للانخراط في سوق العمل".

وبشأن ما كشفت عنه وسائل الإعلام العبرية حول رسالة من الرئيس السابق دونالد ترمب يفوض فيها نتنياهو بضم الضفة الغربية المحتلة قال اشتية: "إن شعبنا الذي أسقط صفقة القرن قادر بتضحياته وثباته على أرضه، أن يجعل مثل تلك الوعود من الماضي مثلما جعل تلك الصفقة المشؤومة من الماضي؛ ذلك لأنها تتعارض مع القوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، ولا تكتسب أي شرعية".

وتقدم مجلس الوزراء من جمهورية مصر الشقيقة والرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا الأنبا تواضروس الثاني، بأحر التعازي بضحايا كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير الداخلية حول جواز البيومتري الذي سيبدأ العمل به على مراحل ابتداء من الأول من أيلول المقبل؛ لمن انتهت مدة جوازاتهم أو ممن يرغبون في الحصول على الجواز الجديد؛ الذي يجعل دخول المواطنين وخروجهم عبر المعابر والمطارات العالمية بشكل سريع؛ كونه يحتوي على شريحة مقروءة إلكترونيا.