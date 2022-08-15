الاحتلال يرفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة

رفضت محكمة الاحتلال "الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة.

ويواصل الأسير خليل عواودة، من بلدة إذنا قضاء الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه.

ودخل عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ155 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.

وأكد نادي الأسير في بيان له، أن الأسير عواودة يواجه الموت، في ظل ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.