بالفيديو شاهد.. مقطع فيديو جديد لحظة اشتعال كنيسة أبو سيفين في الجيزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الاثنين، مقطع فيديو جديد لكنيسة أبو سيفين في الجيزة قبل سقوط عدد كبير من الضحايا بسبب حريق وقع داخل الكنيسة.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة إكمال القداس، رغم نشوب الحريق وانتشار الأدخنة بشكل كثيف داخل الكنيسة.

وحسب وزارة الصحة المصرية، فقد وصل إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم 41 وفاة، "بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا".

وبلغت حصيلة المصابين 14، غادر اثنان منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بقي 12 آخرون يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.