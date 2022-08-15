3 طريق لتقليل الرغبة في تناول الحلويات..!

لاشك أن الدافع إلى إدمان الحلويات لا يعود إلى حاجة الجسم، بل إلى الدماغ الذي يقوم بمكافأة الجسم بإفراز هرمون السعادة "السيروتونين". ما يعني أن تناول الأطعمة المحلاة ليس مضرا، إذا تم تناولها بإعتدال. أحيانا تدفعنا لذة الأطعمة المحلاة إلى تجاوز حدّ الاعتدال وهنا تكمن الخطورة، ولكن هذه الخطوات الثلاث ربما تساعدنا على وضع حدّ للرغبة الشديدة في تناول الحلويات:

1. القضاء على الجوع

من المهم التمييز بين الجوع والرغبة في تناول الحلويات، فالميل لتناول الحلويات لا يعود إلى حاجة الجسم للطاقة بل لحاجة الدماغ إلى جرعة من السيروتونين. وعندما يكون الجسم بحاجة إلى الطعام والدماغ إلى جرعة سيروتونين، حينها يصبح من الصعب مقاومة الأطعمة الحلوة، ويدفعنا إلى التهام الطعام. وهنا ينصح خبراء التغذية أولئك الذين تنتابهم رغبة شديدة في تناول الحلويات ويشعرون بقليل من الجوع، تناول الطعام مباشرة.

ربما يلجأ البعض لتناول الحلويات مثل الشوكولاتة أو الأيس كريم كوسيلة لسدّ الجوع، لكن خبراء التغذية يرون أن الأطعمة الحلوة وحدها لا تكفي للقضاء على الجوع. و من الأفضل تناول وجبة طعام صحية ومن ثم الانتقال إلى الحلويات، فهذا يساعد على تخفيف كمية الأطعمة الحلوة التي نتناولها، وفقا لما ورد في موقع "غيزونده إيرنيرونغ" الألماني والمعني بشؤون التغذية الصحية.

2. الاستحمام بالماء الساخن

يعد الاستحمام وسيلة فعالة للتخلص من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، ووفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس" ينبغي أن يكون الماء ساخنا، ومن الأفضل ترك الماء الساخن يسيل على الكتفين والظهر لمدة تتراوح بين 5-10 دقائق، ما يجعل المرء يشعر بالاسترخاء، وتنخفض حاجة الدماغ الماسة للحصول على السيروتونين.

3. ممارسة الرياضة

يساعد الخروج من البيت والتنزه أو ممارسة بعض التمارين الرياضية على تخفيف الرغبة الشديدة بتناول الأطعمة الحلوة؛ لأن ممارسة الرياضة تساعد على إفراز هرمون الإندورفين، ما يخفف من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.