حماس: اغتيال الشهيد محمد الشحام جريمة صهيونية تستدعي مواصلة تصعيد المواجهة مع العدو

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، إلى شعبنا الشهيد البطل محمد الشحام، الذي اغتالته قوات الاحتلال الصهيوني؛ بإطلاق النار على رأسه بعد اقتحام منزله في القدس، صباح اليوم، وتركته ينزف أمام ذويه ومنعت إسعافه قبل أن تحتجز جثمانه.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إنّ جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا على امتداد فلسطين المحتلة وآخرها إعدام الشهيد الشحام، تستدعي مواصلة المواجهة والتصدي لهذا العدو المجرم ومستوطنيه".

وأشارت إلى أن الصمت والتواطؤ الدولي مع جرائم الاحتلال المستمرة هو مشاركة في الجريمة ضد شعبنا، مؤكدة أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي، وسيواصل الدفاع عن نفسه، حتى انتزاع حقوقه المشروعه ودحر الاحتلال عن أرضه.

و ​أعلن إعلام الاحتلال عن استشهاد الشاب محمد الشحام اليوم الاثنين 15/8/2022، بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر في منطقة الرأس، في بلدة كفر عقب شمال القدس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد شحام من منزل عائلته في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، بعد إطلاق النار على رأسه داخل المنزل.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية إن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منزل عائلة شحام في بلدة كفر عقب، وفور اقتحامها للمنزل ودون أن يشكل الشاب محمد أي خطر على القوة المقتحمة أطلقت القوة الخاصة النار عليه برأسه بشكل مباشر ومن مسافة الصفر، وواصلت تفتيش المنزل بعد إطلاق النار على الجريح محمد.