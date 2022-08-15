الاحتلال يزعم كشف نفق للمقاومة شمال قطاع غزة

زعمت مصادر عبرية اليوم الاثنين 15/8/2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، كشف نفقاً لحركة حماس تم حفره من شمال قطاع غزة باتجاه "كيبوتس علوميم" المحاذي للحدود.

ووفقاً لمصادر جيش الاحتلال، فقد زعم أن النق الذي حفر لعشرات الأمتار تحت الأرض، لم يخترق الحاجز الأمني الجديد، وقد تم اكتمال بناؤه قبل عام، ولم يشكل تهديدًا لأي من المستوطنات الإسرائيلية.

وقال قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي نمرود ألوني الذي انتهت ولايته اليوم، إنه خلال الأسابيع الماضية عملت قواته لاستهداف النفق المتفرع من جبهتين، مشيرًا إلى أنه اجتاز السياج الأمني الحدودي القديم، ولكنه لم يجتاز الحاجز الجديد، وأنه لم يشكل خطرًا في أي مرحلة كانت.

ولفت إلى أن النفق تم تدميره في معركة "سيف القدس"، ولكن مؤخرًا تم تحديد جهود لإعادة مساره القديم وبعد إجراء عمليات تدقيق عثر على تفرعين للنفق.

وادعى ألوني، أن إحباط النفق وتحييده يندرج في خيط طويل من العمليات العلنية والسرية التي أدت لإلحاق الضرر الجسيم بمشروع الأنفاق والتي ستتواصل عملية ملاحقتها.