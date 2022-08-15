تشكيلة الزمالك أمام الإسماعيلي في كأس مصر 2022- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي

يبحث عشاق الكرة المستديرة عن تشكيلة نادي الزمالك المتوقعة اليوم أمام نادي الإسماعيلي في كأس مصر يترقبها عشاق ومتابعي المستديرة، حيث يلتقي كلا الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس مصر على استاد القاهرة الدولي، لذا نحرص في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نشر تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام الإسماعيلي في كأس مصر

موعد مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر

وبحسب مصادر معنية، هناك بعض الغيابات في صفوف نادي الزمالك، حيث سيغيب كل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بعد رفضهما التجديد وإعلانهما الرحيل عن الفريق، كما سيغيب طارق حامد الذي قرر الرحيل إلى اتحاد جدة السعودي، ومحمد أبو جبل ورزاق سيسيه على إثر عقوبة من إدارة النادي.

تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم أمام الإسماعيلي في كأس مصر

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022 في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي، وستكون قناة أون تايم سبورتس هي القناة الناقلة لهذه المباراة.

وبحسب المصادر، فقد تم الكشف عن تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الإسماعيلي في كأس مصر وهي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، حازم إمام

خط الوسط: إمام عاشور، أشرف روقا، عبد الله جمعة، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي؟

من المقرر أن يتم تغطية جميع مباريات الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر أيضاً من خلال شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”، ولذلك سيتم عرض وتغطية جميع مجريات لقاء الزمالك والإسماعيلي المقبلة في كأس مصر من خلال شاشة “أون تايم سبورت 1 ” والتابعة للشبكة السابق ذكرها.

وعلى صعيد المعلق الصوتي، فلم يتم الكشف عن هوية المعلق الذي سيتولى مهمة التغطية الصوتية حتى الآن.