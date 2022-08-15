أبو مذكور لـ"فلسطين اليوم" يتوقع موعد أول رحلة عمرة لسكان غزة والتسعيرة المحددة

توقع عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة ، اليوم الاثنين 15/8/2022، أن تكون أولى رحلات العمرة من قطاع غزة، في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وأن تكون تسعيرها ما بين 1000- 1100 دينار أردني.

وأوضح أبو مذكور في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه تم البدء بترخيص شركات الحج والعمرة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الضفة المحتلة وقطاع غزة على حد سواء، حتى نهاية أغسطس/ آب الحالي.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الجانب المصري للاتفاق على آلية تسيير وسفر رحلات العمرة لسكان قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وأسعار النقل البري والجوي، والاتفاق مع كافة الخطوط الجوية المعنية، مطالباً الشركات المعنية لتقديم عروض أسعار لبرامجها والخدمات التي تقدمها وآلية عملها.

وبين أبو مذكور، أنه يجري النقاش حول الطيران والشركات التي تعمل وأسعار النقل البري والجوي، وكذلك مايتعلق بالفنادق.

أبو مذكور وفقاً لما سبق، أشار إلى أنه سيتم البدء بتسيير أولى رحلات العمرة لسكان قطاع غزة في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبخصوص أعداد المعتمرين، أوضح أبو مذكور، أنه من المتوقع أن يكون عدد كل رحلة عمرة 600 معتمر لكل أسبوعين، ولكن ما زال النقاش مستمراً بشأن العدد، نظراً لحالة المسافرين عبر معبر رفح البري.

أما بشأن سعر العمرة، فتوقع أبو مذكور، أن يبلغ تسعيرة العمرة من 1000 دينار – 1100 دينار، مؤكداً حرص الجمعية والشركات على البحث عن أفضل سعر مقبول للمواطنين.

