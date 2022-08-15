سبب حريق كنيسة أبو سيفين في امبابة- فيديو جديد وتفاصيل حريق كنيسة أبو سيفين، يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فيديوهات جديدة تبث حريق كنيسة للمسيحيين في إمبابة بجمهورية مصر العربية، باتت الأحاديث تتداول عن سبب هذا الحريق الذي أودى بحياة أكثر من 40 شخصاً وإصابة العشرات، حيث شرعت الجهات المختصة في مصر من ضمنها الشرطة والنيابة العامة في البحث عن سبب نشوب الحريق في كنيسة أبو سيفين، لأن الجماهير تتساءل عن سبب الحريق وهل هو مفتعل أم مجرد حادثة.

فيديو حريق كنيسة ابو سيفين

ولا يتوقف الناس عن الحديث عن فاجعة كنيسة أبو سنينية بسبب أنها أودت بحياة 41 شخصاً وفق ما نشرته الجهات المختصة في مصر، لذلك يبحث الناس ليس في مصر وحدها، وإنما في الوطن العربي لا سيما فئة المسيحيين عن، سبب حريق كنيسة أبو سيفين في امبابة- فيديو جديد وتفاصيل حريق كنيسة أبو سيفين، لاسيما أن 3 توائم أطفال في عمر 5 سنوات قضوا في الحريق، بينما توفي 3 أطفال أشقاء آخرين في ذات الحادث، لذلك يرفق لكم "فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو حريق كنيسة ابو سيفين، لأن عشرات الآلاف من الناس تبحث عنه.

ما سبب حريق كنيسة ابو سيفين

ويبحث الناس عن، ما سبب حريق كنيسة أبو سيفين، فهم يريدون اشباع فضولهم من معرفة السبب الحقيقي الذي أدى إلى نشوب حريق كبير في الكنيسة أسفر عنه مقتل 41 شخصاً بينهم أطفال، إذ إن أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذي يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات، وذكرت الداخلية المصرية أنه تجري حاليا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتحدث باسم الكنيسة القبطية للجزيرة: لم يكن هناك اكتظاظ زائد في الكنيسة وقت الحادث كما أن هناك أطفالا بين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة pic.twitter.com/8c28aOikOF — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 14, 2022

محزن خبر وفاة ٤١ شخصا غالبيتهم أطفال وإصابة ١٤ آخربن في حريق كنيسة أبو سيفين بالقاهرة



تعازينا لأسر الضحايا القتلى ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) August 14, 2022

أسره كامله دخلت الكنيسة وخرجت ع السما

الأم ، والجدة ، والخالة .. وال ٣ أطفال

يا من قلت :«نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدًّا حَتَّى الْمَوْتِ».

تنازل بتعزياتك لكل من فقد حبيب في حريق كنيسة ابو سيفين بامبابة وشفاء لكل مصاب

"الَّذِي يُعَزِّينَا فِي كُلِّ ضِيقَتِنَا". pic.twitter.com/VqqeZAQ81F — Traza Saad (@SaadTraza) August 14, 2022

فيديو حريق كنيسة ابو سيفين امبابة اليوم

ولأن الفضول فطرة لدى الناس رأينا بحثا كبير حول قضية الحريق الذي نشب في كنيسة في امبابة بجمهورية مصر العربية، إذ إن الناس باتت تبحث عن، فيديو حريق كنيسة ابو سيفين امبابة اليوم، وذلك إما لشدة الحديث عن مأساوية هذا الحادث أو لإشباع فضولهم، وبدورنا نرفق لكم، سبب حريق كنيسة أبو سيفين في امبابة- فيديو جديد وتفاصيل حريق كنيسة أبو سيفين، حيث أظهرت قائمة الوفيات في حادث حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة بمصر، أن 3 توائم أطفال في عمر 5 سنوات قضوا في الحريق، بينما توفي 3 أطفال أشقاء آخرين في ذات الحادث، وتبين من القائمة وفاة كل من مهرائيل باسم أمير، ويوسف باسم أمير، وفلوبتير باسم أمير، وجميعهم في عمر 5 سنوات، وأيضا توفي كل من مريم تامر وجيه، 5 سنوات، وبارسينا تامر وجيه، 5 سنوات، وإبرام تامر وجيه، 3 سنوات، فيما توفيت في الحادث كل من إيرينا عاطف رمزي، 34 سنة، وشقيقتها ميرنا عاطف رمزي، 25 سنة، بهذا نكون قد ارفقنا لكم تفاصيل جديدة عن حادثة نشوب حرريق في كنسية أبو سيفين في امبابة بمصر.