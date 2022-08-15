زوجة الأسير عواودة لـ"فلسطين اليوم": جلسة بشأن خليل اليوم وعدة سيناريوهات مطروحة

قالت زوجة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022، إن اليوم ستعقد جلسة في سجن "عوفر" لاستصدار قرار بشأن الاستئناف الذي قدمته محامية خليل، بسبب سوء وضعه الصحي، مشيرة إلى أنه ليس لديها علم بتوقيت عقد الجلسة.

وتوقعت زوجة الأسير عواودة، في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عدة سيناريوها يمكن أن تخرج بها المحكمة، وهي تجميد اعتقاله الإداري، وإبقائه في المستشفى، وهي حيلة سيقدم عليها الاحتلال من أجل تخفيف الضغط الإعلامي الذي يواجه السجان، أما السيناريو الثاني، فقد يلجأ الاحتلال إلى تثبيت اعتقاله الإداري، وهو ليس في صالح زوجها، أما السيناريو الثالث، وهو قد يصدر نطقاً بالإفراج عنه، وهو أمر مستبعد نوعاً ما؛ كون الاحتلال مخادعاً ولا يؤتمن.

وقالت: "حلول كثيرة مطروحة على الطاولة، لكن الاحتلال لا يؤتمن جانبه، ولا نعلم إلى أين ستؤول الأمور"، لافتاً إلى أنه لم يقدم أحداً على طمأنتهم بخصوص إمكانية الإفراج عنه.

وأضافت: "محامية خليل تتابع ملفه عن كثب وتفعل ما بوسعها لمساعدته من أجل استصدار قرار يكون في صالح زوجي، لكن القاضي هو من يستصدر القرار النهائي".

وتابعت: "ليس هناك ساعدة محددة لعقد جلسة استصدار القرار، وقد ننتظر طوال اليوم، حيث يتعمد الاحتلال شن حرب نفسية وعصبية علينا في هذا الملف".

وأعربت عن أملها أن يتم الإفراج عن خليل؛ لأنه يُعاني من أوضاع صحية غاية في السوء، إضافة إلى أنه خسر أكثر من ثلثي وزنه وبات أِشبه بالهيكل العظمي.

ويواصل الأسير خليل عواودة الإضراب المفتوح عن الطعام، لليوم 155 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط تحذيرات من تعرضه للموت المفاجئ؛ في ظل تدهور وضعه الصحي.