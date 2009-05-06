مجلس التمريض ينفذ إضرابا جزئيا اليوم وغدا في المؤسسات الصحية الحكومية

فلسطين اليوم – رام الله

نفذت الهيئة التمريضية العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية اضرابا جزئيا اليوم من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك بقرار من مجلس التمريض الفلسطيني برئاسة سليمان تركمان، "بناء على عدم انصاف الهيئة التمريضية في الضفة الغربية".

ويشمل الاضراب كافة المشافي الحكومية ومراكز الصحة ووزارة الصحة وقسم التحويلات وكلية ابن سينا للتمريض، كما تم الاعلان عن اضراب جزئي غدا الخميس من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية عشرة ظهرا.

وقال حسين قبها ممثل نقابة التمريض في محافظة جنين إن الاضراب جاء لعدم ايفاء وزارة الصحة الفلسطينية بالوعودات الكثيرة التي قطعتها للهيئة التمريضية وعدم تحقيق مطالبها.

واضاف "بسبب ذلك اضطرت الهيئة للاعلان عن الاضراب الجزئي التحذيري على ان يكون يوم الاحد القادم اضراب شامل ومفتوح ان لم تستجب الحكومة لمطالبنا".

واشار قبها الى أن مطالب الهيئة التمريضية تتلخص بانصاف الهيئة في الهيكلية التنظيمية "والتي تم توزيعها بشكل عشوائي وغير منصف قبل اسبوع من قبل وزارة الصحة"، ودفع باقي المستحقات بدل علاوة المخاطرة والمتمثلة بنسبة 65% وتثبيت عقود الموظفين الجدد والذين لم يثبتوا منذ تعيينهم قبل سنتين تقريبا، وتسكين الدرجات المتأخرة والتي تمثل اكثر من 80% من الهيئة التمريضية ودفع مستحقات الموظفين من الهيئة التمريضية الذين تم فصلهم مهما كان السبب.

واشار قبها الى "ان وزارة الصحة الفلسطينية اوفت بوعوداتها للاطباء والهيئات الادارية للمؤسسات الصحية الحكومية وهمشت الهيئة التمريضية بشكل تعسفي".

وأشار إلى أن الاضراب يستثني الحالات الطارئة وقسم مرضى الثلاسيميا وقسم العلاج الكيماوي وغسيل الكلى.