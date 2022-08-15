وزارة التعليم في غزة تُناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة بمشاركة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت والمدراء العامين ومدراء الوحدات.

ورحّب ثابت بالحضور مثمناً الجهود التي بُذلت خلال العام الدراسي الماضي، وتُوّجت بتحقيق العديد من الإنجازات منها النتائج المميزة للطلبة على صعيد المراحل التعليمية بشكل عام والثانوية العامة على وجه الخصوص.

ولفت ثابت إلى أن الوزارة ماضية خلال العام الجديد في خطتها الخاصة بتطوير العملية التربوية من جميع جوانبها لخدمة طلبتنا وأبناء شعبنا.

وخلال اللقاء جرى نقاش موسع للعديد من الموضوعات الخاصة ببدء العام الجديد مثل: التشكيلات المدرسية، توظيف المعلمين الجدد، الكتب المدرسية، الأبنية المدرسية الجديدة والأثاث المدرسي، برنامج غرس وتعزيز القيم، تطوير طرق التدريس الحديثة وأساليب التقويم، الأنشطة اللامنهجية، وخدمات الجمهور.

وأكد الحضور على تكثيف الجهود في الميدان التربوي لإنجاز جميع التجهيزات من أجل انطلاق العام الدراسي الجديد بالصورة المناسبة.