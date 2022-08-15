بالفيديو ..والد الشـهيد محمد شحام يروي تفاصيل ارتقـاء نجله فجر اليوم برصاص الاحتلال خلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:07 ص
15 اغسطس 2022
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