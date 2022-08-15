البدء بتحويل رواتب عمال الداخل عبر البنوك الفلسطينية من الأمس

أعلنت وزارة العمل بدء تحويل رواتب 7000 عامل فلسطيني داخل الخط الأخضر عبر البنوك، اعتباراً من أمس، كمرحلة أولى، ضمن اتفاق على تحويل رواتب جميع العمال في مراحل لاحقة، ودون ضرائب.

وقال وزير العمل نصري أبو جيش، في بيان: إن ذلك "يأتي عقب الاتفاق مع سلطة النقد بخصوص آلية تحويل رواتب العمال الفلسطينيين عبر البنوك الفلسطينية، علماً أن البنوك لن تتقاضى أي خدمة سوى دولار واحد على أي تحويلة، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق القطاع الحكومي والقطاع الخاص".

وأوضح أن "الخطوة من شأنها حماية العامل من تهرب المشغل الإسرائيلي من دفع أجر العامل الفلسطيني بشكل كامل وعدم توفير قسيمة راتب، وبالتالي حرمانه من العديد من الحقوق، كمستحقات نهاية الخدمة وبدل العطل والتأمين الصحي ولضمان كافة حقوقه".

وأكد أبو جيش أنه يتوجب على كل عامل فتح حساب بنكي في البنوك الفلسطينية، وتزويد رقم الحساب للمشغل الإسرائيلي من أجل تحويل راتب العامل إليه.

وقال أبو جيش: إن ظاهرة سماسرة التصاريح تعمل على استنزاف ثلث أجر العامل الفلسطيني، مشيراً إلى أن العمل جارٍ مع الجانب الإسرائيلي لملاحقة سماسرة التصاريح قانونياً، وكذلك وضع تفاهمات مستقبلية لتكون وزارة العمل هي المشرفة على إصدار تصاريح للعمال إلكترونياً، كما كان الوضع قبل 5 سنوات.

وفي أواخر حزيران الماضي، قالت سلطة النقد: إن عدد العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات الإسرائيلية بلغ حوالى 204 آلاف عامل، يشكلون نحو 18% من إجمالي عدد العاملين الفلسطينيين، ويبلغ إجمالي تحويلاتهم حوالى 18 مليار شيكل سنويا.