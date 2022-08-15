اليوم : جلسة محاكمة للأسير عواودة وسط تدهور حالته الخطيرة

حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة تعرّض الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، لليوم 155 على التوالي، للموت المفاجئ؛ في ظل تدهور وضعه الصحي.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه: إن الحالة الصحية للأسير عواودة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وأشار إلى أنه فقد أكثر من نصف وزنه، ويعاني من الضعف والوهن، وعدم الرؤية، لدرجة أنه لم يتعرف على زوجته دلال عواودة في زيارتها له في مستشفى "أساف هروفيه".

وتابع عبد ربه: "يعاني أيضاً من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك".

ولفت إلى أنه من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال جلسة، اليوم، للنظر في الاستئناف المقدم للأسير عواودة، حيث تأجلت هذه الجلسة الأسبوع الماضي، بعد تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية الخطيرة التي وصل إليها.

وأوضح عبد ربه أن الجلسة من المقرر أن تتخذ قراراً من ثلاثة خيارات: أولها التأكيد على استمرار اعتقاله الإداري، والثاني تجميد اعتقاله الإداري وهو حيلة قانونية تعني إبقاءه في المستشفى للعلاج لحين تحسن وضعه الصحي ومن ثم تجديد اعتقاله الإداري، والخيار الثالث هو إنهاء اعتقاله الإداري.