جنين.. الأسير سمير طوباسي يدخل عامه الـ (22) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، صباح اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022، بأن الأسير المجاهد سمير عبد الفتاح رضى طوباسي (40 عامًا)؛ من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى واحد وعشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثاني والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 15/08/2001م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد؛ بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد سمير طوباسي ولد بتاريخ 15/09/1982م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.