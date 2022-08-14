أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 15-8- 2022، وفي الفترة الأخيرة زادت عمليات البحث عن أسعار الذهب في لبنان مقابل الليرة السورية، حيث يبحث عنه شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج وغيرهم، ويعد الذهب في سوريا من الموضوعات الهامة لدى المتابعين، وبعد ملاحظتنا الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير على الانترنت "جوجل"، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" كتابة مقال بعنوان أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 15-8- 2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقالة حتى النهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، اليوم الإثنين 15-8-2022، بالتوازي مع العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار كافة عيارات الذهب اليوم في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، 145.824 ألف ليرة (58.04 دولار)، بحسب منصة " gold-price-today" المتخصصة في أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 127.599 ألف ليرة (50.78 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

كما قفز سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، عند 109.370 ألف ليرة (43.53 دولار).

الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، انتعش فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.020 مليون ليرة (406.28 دولار).





أسعار الاوقية والجنيه الذهب

سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا، نحو 4.535 مليون ليرة (1805 دولارًا)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا، نحو 1.020 مليون ليرة (406.28 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالمياً

وتمكنت أسعار الذهب من تحقيق مكاسب، عالمياً، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي .