بكم النهارده سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 15-8-2022 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين الموافق 15-8-2022 عيار 21و18 للبيع والشراء بالمصنعية بكم النهارده ويمكن لكم الان لكم التعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات حيث رصد الفريق كامل الأسعار المسجلة بالجنيه والدولار لأسعار المعدن الاصفر الثمين ، ولقد لاحظنا في الساعات الاولى وجود عمليات بحث واسعة عن اسعار الذهب في مصر وعن التفاصيل التي وضعها لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية فهو على النحو التالي:

سعر الذهب في مصر بكم النهارده اليوم الاثنين

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 243,429 شراء 242,857

عيار 22 بيع 223,143 شراء 222,619

عيار 21 بيع 213,000 شراء 212,500

عيار 18 بيع 182,571 شراء 182,143

عيار 14 بيع 142,000 شراء 141,667

عيار 12 بيع 121,714 شراء 121,429

الاونصة بيع 7,570,629 شراء 7,552,857

الجنيه الذهب بيع 1,704,000 شراء 1,700,000

الكيلو بيع 243,428,571 شراء 242,857,143



بكم سعر الذهب في مصر النهارده اليوم

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 145,824 ليرة $58.04

سعر الذهب عيار 22 133,673 ليرة $53.20

اسعار الذهب عيار 21 127,599 ليرة $50.78

اسعار الذهب عيار 18 109,370 ليرة $43.53

سعر الذهب عيار 14 85,064 ليرة $33.86

سعر الذهب عيار 12 72,912 ليرة $29.02

اسعار أوقية الذهب 4,535,117 ليرة $1,805

اسعار جنيه الذهب 1,020,791 ليرة $406.28

اسعار كيلو الذهب 145,823,708 ليرة $58,039



سعر الذهب في مصر عيار 21

بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

13 أغسطس 145,824 127,599 109,370 85,064 72,912

12 أغسطس 145,727 127,514 109,297 85,008 72,863

11 أغسطس 144,329 126,291 108,249 84,192 72,165

10 أغسطس 144,749 126,659 108,564 84,437 72,375

9 أغسطس 145,056 126,927 108,794 84,617 72,528

8 أغسطس 144,588 126,517 108,442 84,343 72,294

7 أغسطس 143,594 125,648 107,697 83,764 71,797

6 أغسطس 143,594 125,648 107,697 83,764 71,797

5 أغسطس 143,465 125,535 107,600 83,688 71,732

4 أغسطس 145,000 126,878 108,751 84,584 72,500



وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع كافة التفاصيل بشأن سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين الموافق 15-8-2022 عيار 21و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .