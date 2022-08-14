أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 15-8-2022، وزاد البحث في الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب في الأردن وهي من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن أسعار الذهب من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة بعنوان أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 15-8-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية، آملين ان ينال على اعجابكم,

استقرار أسعار الذهب في الأردن

استقرت أسعار الذهب في الأردن، خلال تعاملات اليوم الإثنين 15-8-2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية بالأسواق العالمية.





أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24

ظل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم عند 41.15 دينار (58.04 دولار)، أمس بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) عند 37.72 دينار (53.20 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن عند نحو 30.86 دينار (43.53 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.01 دينار (33.86 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

واستقر سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن عند نحو 1280 دينارا (1805 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 288.07 دينار (406.28 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، عالمياً، في نهاية تعاملات الأسبوع المنقضي، لتسجل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي.