الشرطة تضبط كمية من الحشيش والمارجوانا في الخليل

ضبطت الشرطة، اليوم الأحد، كمية من مواد يشتبه أنها مخدرة داخل منزل في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان صحفي :"بأنه بناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة شخص كمية من مواد يشتبه أنها مخدرة، تحصلت الشرطة على محضر لتفتيش المنزل على الفور من النيابة العامة، حيث عثر داخله على 12 بلاطة يشتبه أنها مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها كيلو و200 غرام، وكمية من مادة المارجوانا المخدرة بلغ وزنها 228 غراما، بالإضافة لضبط مبلغ 6600 شيقل يشتبه أنه من أموال بيع المخدرات".

وأضاف البيان:" أنه بناء على ذلك تم ضبط هذه المواد وتحريزها حسب الأصول، مؤكدا مواصلة إجراءات البحث والتحري للقبض على صاحب المنزل".