"سامسونغ" تكشف عن هاتف حديث قابل للطي

كشفت شركة سامسونغ إلكترونيكس، مؤخراً،عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي وعمدت إلى إبقاء الأسعار عند نفس مستوى العام الماضي في محاولة لتعزيز ريادتها في سوق آخذة في التوسع لهذا النوع من الهواتف.

ويُشار إلى أنه حددت شركة صناعة الهواتف الذكية سعر الهاتف "غالاكسي زد فليب 4" عند 999.99 دولار، في حين يبدأ سعر الهاتف "غالاكسي زد فولد 4" المجهز بتقنية الجيل الخامس وشاشة رئيسية بحجم 7.6 بوصة عند 1799.99 دولار.

وبدوره، قال رئيس قسم تجارب الهواتف المحمولة في سامسونغ تي إم روه: "لقد نجحنا في تحويل هذه الفئة من مشروع ثوري إلى تشكيلة من الأجهزة الرائجة التي يتمتع باستخدامها الملايين حول العالم".

وأضاف روه:" سيتوفر الطرازان بالإضافة إلى أحدث سماعات الأذن من سامسونغ "برو غالاكسي بودز 2" اعتبارا من 26 أغسطس في دول معينة مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أوروبية".

جدير ذكره أنه تتوقع شركة "كاونتر بوينت" لأبحاث السوق أن ينمو عدد الهواتف الذكية القابلة للطي حول العالم إلى 16 مليون هاتف هذا العام، أي1.2 % فقط من 1.36 مليار متوقعة من الهواتف الذكية بمختلف أنواعها، لكن هذا العدد يشكل قفزة أيضا في عدد الهواتف القابلة للطي عالميا العام الماضي والبالغ عددها تسعة ملايين.