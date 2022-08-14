3 شهداء بقصف "إسرائيلي" جديد على سوريا

استشهد، مساء اليوم الاحد، 3 شهداء وأصيب 3 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف بعض النقاط في ريق دمشق وأخرى جنوب محافظة طرطوس.

وأفادت وزارة الدفاع السورية بأنه حوالي الساعة 20,50 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس.

وذكرت الدفاع السورية، أن وسائط الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وقد أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأفادت مصادر سورية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية تجاه طرطوس.