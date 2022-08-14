مجلس القضاء في العراق: لا نملك صلاحية حل البرلمان

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب العراقي.

ويُشار إلى أن ذلك جاء رداَ على طلب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي طالب بحل مجلس النواب في البلاد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.

وقال المجلس في بيان له:" أنه ناقش طلب السيد مقتدى الصدر المؤرخ في ‏العاشر من آب/ أغسطس الجاري، الخاص بحل مجلس النواب".

وأضاف المجلس:" أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب".

وتابع:"أنه ليس من مهام مجلس القضاء أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقًا ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005".

ودعا مجلس القضاء وفق البيان: "الجهات السياسية ‏والإعلامية كافة إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية".