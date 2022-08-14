السودان.. وفاة 52 شخصًا بسبب السيول والفيضانات

قالت وسائل إعلام سودانية رسمية، اليوم الأحد، إن الفيضانات تسببت في قتل 52 شخصا خلال نحو ثلاثة أشهر.

وتسببت الأمطار الغزيرة بإلحاق الضرر بآلاف المنازل منذ بدء الموسم المطري في أيار/ مايو الماضي، والذي يمتد إلى شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

ويلحق موسم الأمطار بأضرار في المساكن والبنية التحتية والمحاصيل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية عن عبد الجليل عبد الرحيم، الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، أن عدد "ضحايا السيول والأمطار... في جميع ولايات البلاد بلغ 52 حالة وفاة و25 إصابة".

وأشار أيضا إلى "انهيار 5,345 منزلا انهيارا كليا في جميع أنحاء السودان، و2,862 انهيارا جزئيا، وانهيار 16 من المرافق العامة و39 متجرا ومخزنا وتأثر أراض زراعية بلغت مساحتها 540 فدانا بمياه السيول".

ولفت عبد الرحيم إلى أن أكثر الولايات تضررا من السيول والأمطار هي "ولاية نهر النيل، وشمال وجنوب كردفان، وجنوب دارفور".

ويبلغ عدد المتضررين من الأمطار سنويا في السودان أكثر من 300 ألف شخص.