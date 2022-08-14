"ميتا" تطلق تشفير خاص بـ"فيسبوك ماسنجر"

أطلقت شركة "ميتا"، مؤخراً، خاصية التشفير من طرف إلى طرف "end-to-end encryption"، لمحادثات تطبيق "فيسبوك ماسنجر" الفردية.

ويُشار إلى أنه سيتم تفعيلها افتراضيا بالنظام الاساسي لتطبيق المراسلة الأشهر دون الحاجة لتدخل من المستخدم.

وقالت "ميتا" :"أنها بدأت باختبار الميزة بشكل رسمي خلال الأسبوعين الماضيين، وأن ميزة "التشفير من طرف إلى طرف" ستكون متاحة في وقت لاحق لمستخدمي ماسنجر حول العالم".

وأضافت:" أنه بمجرد طرح الخاصية ستصبح محادثات المستخدمين مؤمنة بالكامل، ولن يتمكن أحدا من قراءتها سوى طرفي الدردشة فقط".

وفي وقت سابق، أعلنت مالكة فيسبوك عن خطتها لتقديم تقنية "التشفير من طرف إلى طرف" أو E2EE، للمحادثات الجماعية والمكالمات بتطبيق "ماسنجر".

وكانت خلال العام الماضي، قالت "ميتا" :"إنها بحلول 2023 ستطرح ميزة "التشفير" للمحادثات عبر جميع تطبيقاتها ليكون خيارا يتم تطبيقه بشكل تلقائي Default".

جدير ذكره أن تقنية "التشفير من طرف إلى طرف"، تعني أن شركة "فيسبوك" لا يمكنها اعتراض أو عرض محتوى رسائل مستخدمي تطبيقات التراسل التابعة لها واتساب وماسنجر أو قراءتها، فقط يستطيع المشاركون بالمحادثة قراءة الرسائل ، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة وإن لم يكن مستحيلا، على الأطراف الثالثة مثل المتسللين أو سلطات إنفاذ القانون، التطفل على المحادثات الرقمية المحمية بواسطة تقنية التشفير.