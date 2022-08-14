تردد قناة أبو ظبي الرياضة الجديد 2022 على كافة الأقمار، ويبحث الكثير من المتابعين في هذا الوقت عن تردد قناة ابو ظبي الرياضة، وخاصة في فترة الصيف، حيث يبحث الكثيرون عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية بشكل كبير جداً على محركات البحث العالمية حيث تبث العديد من الدوريات الرياضية الأوروبية، وبعد ملاحظة فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، زيادة البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محرك البحث الشهير جوجل، قررنا كتابة مقال بعنوان تردد قناة أبو ظبي الرياضة الجديد 2022 على كافة الأقمار، ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2022

وتعرض لكم في وكالة فلسطين اليوم تردد قناة أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمعظم منافسات الدوريات الأوروبية وخصوصاً الدوري الإيطالي.

كافة ترددات قناة ابو ظبي الرياضية

تردد قناة ابو ظبي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية HD الجديد

القمر الصناعي: نايل سات Nailsat.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وهناك تردد آخر على القمر النايل سات

التردد: 11372.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة:HD.