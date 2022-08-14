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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم يلا شوت... ريال مدريد ألميريا مباشر يلا كورة ومشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا ، من المتوقع أن تشهد اثارة كروية مختلفة، خاصة بعد تعادل الغريم الابدى برشلونة أمس السبت أمام رايو فاليكانو في افتتاحية الدوري الاسباني 2022، لذلك سيدخل ريال مدريد المباراة وعينه على تحقيق الفوز والانتصار في الثلاث نقاط، خاصة بعد موسم التحضيرات والتي تخللها الفريق بعديد المباريات منها أمام برشلونة والتي انتهت بفوز برشلونة في الولايات الامريكية المتحدة، لذلك سنحرص متابعنا العزيز على نشر أفضل روابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا 2022 اليوم.

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تُقام مساء اليوم الأحد مباراة بين فريقي ريال مدريد وألميريا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الليجا بمواجهة ألميريا، الصاعد حديثًا إلى البطولة، وذلك على ملعب "ملعب ميديتيرانيو".

وكان ريال مدريد قد فاز يوم الأربعاء الماضي بكأس السوبر الأوروبي لعام 2022 بعد انتصاره على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.





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وجاء تشكيل ألميريا المتوقع

فيرناندو باتشيكو

سيرخيو أكيمي - سردان بابيتش - رودريجو إيلي - أليخاندرو بوزو

لوكاس روبرتون - سامو كوستا - سيزار دي لا هوز

لارجي رمزاني - عمر صديق - فرانشيسكو بورتيو

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👥 خمن تشكيل خوان روبي الليلة ضد ريال مدريد

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