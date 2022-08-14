التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2022 لمشاهدة جميع المباريات، ويبحث الكثير من الناس في هذه الأوقات عن تردد قناة أون تايم سبورت، وهي من القنوات التي تهتم بنقل كافة مباريات كرة القدم العالمية، فهي تنقل بشكل مباشر وحصري مباريات الدوري الاسباني والانجليزي، وقامت القناة مؤخراً ببث العديد من المباريات الهامة في الكلاسيكيو مثل مباريات ريال مدريد وبرشلونة، ما زاد من متابعتها والبحث عنها عبر محركات البحث، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية ، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم مقالة بعنوان التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2022 لمشاهدة جميع المباريات، ولمعرفة التردد تابع المقال حتى النهاية.

التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2022

ويُعد تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، من الترددات التي تشهد عمليات بحث كثيرة ومستمرة كون فضائية اون تايم سبورتس هي قناة مخصصة في بث المحتويات الرياضية المتنوعة على مدار 24 ساعة في اليوم، ولا تقتصر على بث حدث رياضي معين، بل تركز على مختلف الأحداث الرياضية المحلية والدولية.





طريقة ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكنك للمشاهد بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة أون تايم سبورت من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك ، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

2- بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

3- ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

4- نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

5- ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

6- ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

7- بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.





ويمكنكم ضبط تردد القناة من خلال الرابط التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD



