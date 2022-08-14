الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس عدنان غيث

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، منزل محافظ القدس، عدنان غيث في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

ويُشار إلى أنه كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل المحافظ غيث في الثامن من الشهر الجاري.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت قرارا في الرابع من شهر آب الجاري بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.

جدير ذكره أن المحافظ غيث اعتقل 35 مرة منذ تسلمه لمهامه محافظا للقدس في آب 2018، وهو يتعرض إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة.