مروحيات تخمد حرائق اندلعت على الحدود الجزائرية  التونسية

شهد عدد من الولايات الشرقية في الجزائر كالبويرة وسكيكدة بجاية، حرائق تطلبت تدخل طائرة إخماد روسية وأرتال الحماية المدنية، إضافة إلى مروحيات الجيش.

وعرفت ولاية الطارف الحدودية، حرائق في عدد من المناطق الغابية حيث قالت الحماية المدنية للولاية، يوم الأحد، إن وحداتها تدخلت بمعية الجيش ومحافظة الغابات والدرك لإخماد الحرائق، كما قامت مروحية الجيش الوطني بعدة إسقاطات لإخماد الحريق.