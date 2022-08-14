مروحيات تخمد حرائق اندلعت على الحدود الجزائرية  التونسية

شهد عدد من الولايات الشرقية في الجزائر كالبويرة وسكيكدة بجاية، حرائق تطلبت تدخل طائرة إخماد روسية وأرتال الحماية المدنية، إضافة إلى مروحيات الجيش.
وعرفت ولاية الطارف الحدودية، حرائق في عدد من المناطق الغابية حيث قالت الحماية المدنية للولاية، يوم الأحد، إن وحداتها تدخلت بمعية الجيش ومحافظة الغابات والدرك لإخماد الحرائق، كما قامت مروحية الجيش الوطني بعدة إسقاطات لإخماد الحريق.
#بجاية— ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) August 14, 2022
حريق مهول في غابات كاب سيقلي ببني كسيلة
30حريق مهول بولاية بجاية،منها4حرائق يتم العمل على إخمادها لغاية الأن في كل من كاب سيقلي،Takhribt في تيشي وأث عنان بدرقينة وفناية الماتن
عملية الاخماد تتم بالتنسيق بين الحماية المدينة وأعوان الغابات،ومروحيات الحماية المدنية والجيش pic.twitter.com/bSnk7txkBX