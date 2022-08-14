تردد قناة ام بي سي دراما 2022 mbc drama على نايل سات وعرب سات، ويكثر البحث في هذه الأيام عن تردد قناة أم بي سي دراما وهي من القنوات المميزة التي يتابعها ملايين من المشاهدين العرب؛ لما تقدمه من مسلسلات وبرامج مميزة، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، وهذا الأمر دفع فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية لكتابة مقالة بعنوان، تردد قناة ام بي سي دراما 2022 mbc drama على نايل سات وعرب سات، ولمعرفة التردد نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

تردد قناة mbc drama 2022

يعتبر تردد قناة أم بي سي دراما من أفضل الترددات التي يبحث عنها المشاهدين لمتبعة ما تبثه من برامج ومسلسلات مميزة، لذلك نقدم لكم في هذا المقال تردد قناة أم بي سي دراما mbc drama 2022.

نبذة عن قناة MBC دراما

وضعنا لكم نبذة تعريفية عامة عن قناة ام بي سي دراما mbc drama: وهي قناة مجانية بدأت البث في 27 نوفمبر 2010 في تمام الساعة 5:00 بتوقيت مكة المكرمة، وهي قناة تابعة لمجموعة إم بي سي.

تردد قنوات mbc على نايل سات وعربسات

وووضعنا لكم تردد قناة ام بي سي دراما الجديد على القمرين الصناعيين ، وهما الاتي :

عرب سات : 11919

أفقي 27500

نايل سات : 11938

رأسي 27500 .

طريقة ضبط تردد قناة ام بي سي دراما

فيما يلي، أبرز خطوات ضبط تردد قناة ام بي سي دراما hd ، وهو على النحو التالي:

أولا: طريقة تثبيت قناة ام بي سي دراما من الريموت .

ثانيًا: اضغط على زر Menu – القائمة.

ثالثًا: سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options. ثم اختر تثبيت – Installation.

رابعًا: الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.

خامسا: قم باختيار القمر Nile sat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

سادسًا: قم بإدخال التردد السابق ذكره. ثم اختر القطبية (رأسي V/ أفقي H).

سابعًا: قم بإدخال معدل الترميز (27500). ثم بعد ذلك اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.

ثامنًا: وفي الخطوة الأخيرة من ضبط تردد قناة MBC دراما الجديد 2022 hd ، قم بعمل حفظ – Save.

برامج ومسلسلات قناة MBC دراما

إلى جانب هذا الموضوع ، فقد وضعنا لكم أبرز البرامج التي تعرضها القناة ، وهي التالي :

مسلسل استديو 22 ، العاصوف 3 ، أمينة حاف 2 ، مين قال سكة سفر ، منهو ولدنا ، ناطحة سحاب ، وغيره .