سان جيرمان يسعى لتجديد عقد ميسي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأحد، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى إلى تجديد عقد نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال الفترة القادمة.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي عقد ميسي في "حديقة الأمراء" عقب نهاية الموسم الجاري، علمًا أن العقد يتضمن إمكانية التمديد لموسم آخر.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية:" فإن مسؤولي باريس سان جيرمان سيلتقون خورخي ميسي، عقب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، لبدء مفاوضات تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني".

وأضافت الصحيفة :"أن باريس أبدى رغبته في الإبقاء على ميسي لموسم ثالث، ويبدو أن هناك شبه اتفاق بين الطرفين".

وأشارت إلى أن تجديد عقد ميسي لموسم ثالث، سيكون بعقد جديد، لكن سيحتاج النادي للتخلص من الرواتب المرتفعة أولا.

جدير ذكره أنه من المحتمل أن يفتح النادي أبوابه أمام رحيل الثنائي، البرازيلي ماركينيوس والإيطالي ماركو فيراتي.