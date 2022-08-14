بث مباشر مشاهدة مباراةالأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر يلا شوت-بث مباشر أون تايم سبورت مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم، يحاول نادي الأهلي المصري، مساء اليوم الأحد، حينما يواجه غريمه مصر المقاصة، لاعادة روح الاثارة والمتعة لمبارياته في الكأس مصر، لذلك سيحاول الأهلي المصري دخول المباراة التي سيواجه فيها مصر المقاصة في الدور االستة عشر لبطولة كأس مصر، خاصة وأن كافة التوقعات تشير إلى أن المباراة ستحمل الاثارة والتشويق في مجرياتها، لذلك وحرصاً من فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وتماشياً مع عمليات البحث الدائمة على مباريات النادي الأهلي المصري ومصر المقاصة، وخاصة مباراة الأهلي ومصر المقاصة مساء اليوم ، سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر 2022، وكذلك تشكيل الأهلي المصري أمام مصر المقاصة، والقناة الناقلة للمباراة وكذلك المعلق التي وضعته القناة للتعليق على مجريات مباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر 2022.

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر في كأس مصر 2022

ومن المقرر أن تنطلق صفارة البداية بين فريقي الزمالك ومصر المقاصة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الجولة الـ 30 من منافسة الدوري المصري الممتاز، لذلك يبحث عشاق كرة القدم عن موعد هذه المباراة ويواصلون الاهتمام بالاطلاع على، موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري، خاصة أنها تلعب بين فريقين من أقوى الفرق على صعيد الجمهورية المصرية.

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تشيكل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة في الدوري

يواجه فريق الاهلى نظيره مصر المقاصة الليلة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الكأس.

ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصرـ بث مباشر مباراة مصر المقاصة والأهلي هنــــــا

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

📋| قائمة فريقنا لمواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات بطولة كأس مصر🦅✌️✊#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/AkQWMBqjrF — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 13, 2022

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة

حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: محمد أشرف، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد. خط الوسط: محمد فخري، محمود متولي، محمد محمود، زياد طارق، لويس ميكيسوني. خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

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ويستضيف استاد الأهلي وي السلام أحداث مباراة الأهلي مع منافسه مصر المقاصة في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالدور الـ 16، والفائز من مباراة الأهلي والمقاصة سيلاقي المقاولون العرب في دور الثمانية، وكان ذئاب الجبل حجز مقعده لهذا الدور بعد فوزه على الجونة بثنائية نظيفة، ويشهد تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة تواجد علي لطفي في مركز حراسة المرمى، فيما يقود الهجوم أحمد سيد غريب، لذلك قررنا في مقالنا مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. مباراة الأهلي ومصر المقاصة أون تايم سبورت من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة هنـــــــــا

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

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وأعلن المعلق المصري الشهير "أيمن الكاشف" من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عن قيامه بمهمة التعليق الصوتي على أحداث مباراة الأهلي ومصر المقاصة في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر موسم 2021/2022، وتُقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة على أرضية ملعب استاد الأهلي وي السلام ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المحلية، لمشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اضغط هنــــــــــــــا

فريقنا على أتم الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة غدا في بطولة كأس مصر 🦅🏆#يلا_يا_أهلى pic.twitter.com/DHtXZcXR5m — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 13, 2022

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ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومصر المقاصة أمام الفائر من مواجهة سموحة ضد المقاولون العرب في دور الـ8.

وكان الأهلي قد خسر نهائي نسخة كأس مصر عن الموسم الماضي أمام الزمالك بنتيجة 2-1.

حكم مباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر

حكم ساحة: وائل فرحان.

حكم مساعد أول: وائل شعبان.

حكم مساعد ثاني: رضا جبر

حكم رابع: محمد التابعي.

حكم فيديو: مصطفى عثمان.

حكم مساعد فيديو: حمادة القلاوي.

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واستقرت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري على معلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة في كأس مصر 2022.

وكعادته ينفرد موقع المايسترو بالكشف عن اسم المعلق الذي سيتولى مهمة التعليق على المباريات الهامة سواء على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس مصر، لمشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة اضغط هنــــــــــــــا

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وتنقل مباراة الأهلي ومصر المقاصة عبر قناة "أون تايم سبورت" المالك الحصري لجميع مباريات الدوري المصري وكأس مصر، حيث يمكنك مشاهدة المباراة من خلال قناة "On Time Sport HD1".

كما سيتم نقل مباراة الأهلي ومصر المقاصة عبر منصة "يوتيوب"، وذلك من خلال القناة الرسمية الخاصة بقناة "أون تايم سبورت".

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ويمكنك بسهولة مشاهدة جميع المباريات الرياضية التي تعرض على قناة Ontime Sport 1 من خلال استقبال القناة على شاشة التلفزيون الخاص بك من خلال التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 1 الذي أوضحناه لك في الجدول أعلاه، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

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نقوم بالضغط على زر القائمة “menu” من الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.

بعد ذلك نختار من القائمة التي تظهر كلمة التركيب “installation“.

ستظهر قائمة بها عدة خيارات اختر التثبيت اليدوي “Manual installation“.

نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات “nilesat” من قائمة الأقمار الصناعية.

ادخال تردد أون تايم سبورت 3 الجديد وجميع البيانات الموضحة في الجدول السابق.

ثم اضغط على كلمة بحث “Search” لبدء البحث عن القنوات ذات التردد نفسه.

بمجرد اكتمال البحث ، سيُطلب منك الضغط على حفظ لحفظ القنوات الجديدة.

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تشكيل المقاصة المتوقع أما الأهلي:

ومن المتوقع أن يبدأ عيد مرازيق المدير الفني لفريق مصر المقاصه مباراة الأهلى بتشكيل مكون كالتالى:

في حراسة المرمى: رمضان مصطفى في خط الدفاع: على فتحى، أحمد عبد الفتاح، احمد عبد المنعم، محمد محسن. في خط الوسط: على محمد، خالد صلاح، محمود عادل. في خط الهجوم: كريم صلاح، محمود فهمى، سعيد الونش.

مجدي طلبة يوضح رأيه الفني في لقاء الأهلي والمقاصة في دور الـ16 من كأس مصر #أخبار_ONTime pic.twitter.com/HvIatzZevy — OnTime Sports (@ONTimeSports) August 14, 2022

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وتسعى إدارة قناة أون تايم سبورت إلى تحديث تردداتها للأفضل، حتى تعرض للمشاهدين المباريات بأفضل طريقة وأعلى جودة، كما إنها تحرص على بث البرامج الرياضية التي يهتم بها عشاق كرة القدم حول العالم، وهي تعمل جاهدة على إرضاء جمهورها على مستوى الوطن العربي والأوروبي والإفريقي، وبث برامجها ومبارياتها بجودة عالية جدا اتش دي، لهذا يهتمون بالبحث عن، أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت الجديد 2022 الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة هنـــــــــــــــــــــا

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